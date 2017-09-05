Нефтяные цены демонстрируют сдержанный оптимизм - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный оптимизм на фоне сигналов о частичном восстановлении инфраструктуры в США после урагана. Накануне на рынок поступила информация о возобновлении работы, по меньшей мере, 2 НПЗ в Техасе, а также начале поставок топлива в трубопроводы в Хьюстоне. В итоге цена на бензин в США отреагировала снижением более чем на 4%. В то же время ситуацию на рынке нельзя будет назвать однозначной еще несколько недель, до момента более точного выяснения последствий урагана. Локально к факторам поддержки нефтяных цен можно отнести сообщение о повышении отпускных цен Саудовской Аравией. Сегодня в фокусе данные по деловой активности (КНР, ЕС), краткосрочные ориентиры для Brent сохраняются на отметках $51.5-53.5/bbl", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.