Укрепление рубля в ближайшие несколько недель может продолжиться - РосЕвроБанк

"Заявления Дональда Трампа о готовности нанести удар по Северной Корее довольно серьезно подкислили американскую валюту. В то же время на развивающихся рынках распродаж не произошло. Дело в том, что инвесторы как никогда охотятся на потенциально доходные инвестиции, но при этом не готовы вкладывать в акции американских компаний, считая их перекупленными. В результате инвестиции вновь хлынули на развивающиеся рынки. И в этих условиях привлекательнее всего выглядит рубль, поскольку ЦБ крайне осторожно снижает ставки, а инфляция в России упала ниже 4%. Для инвесторов это хороший сигнал для покупки российского госдолга, поскольку такая инвестиция позволяет добиться доходности выше 5%. На этом фоне курс доллара просел ниже 58 рублей, несмотря на относительно негативный внешний фон. Однако риски для рубля сохраняются. Во-первых, стремление норвежского суверенного фонда избавиться от госдолга России может спровоцировать распродажи на рынке ОФЗ и подстегнуть рост спроса на валютном рынке. Во-вторых, есть угроза введения санкций со стороны США на запрет инвестиций в госдолг России. На этом фоне мы ожидаем, что укрепление рубля в ближайшие несколько недель может продолжиться, однако постепенно рубль начнет довольно сдавать свои позиции", - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.