В течение дня не ждем сильной динамики нефтяных котировок - Промсвязьбанк

"Нефтяные котировки в начале недели лишены значимой динамики в условиях ожиданий постепенного восстановления работы нефтяной отрасли в Техасе, пострадавшем от урагана "Harvey" и выходного в США в понедельник; неплохие фундаментальные факторы пока отошли на второй план. Активный фьючерс на Brent сегодня продолжает торговаться у 200-дневной средней (52-53 доллара/баррель) в ожидании появления новостных драйверов. В течение дня также не ждем сильной динамики нефтяных котировок", - отмечает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.