Серьезных факторов для преодоления отметки 60 рублей за доллар не наблюдается - Локо-Банк

"Рубль продолжил ослабление, но сейчас оно незначительное. Фактически, во вторник нацвалюта стоит на месте. В основном это происходит благодаря снижения геополитических рисков. Инвесторы быстро адаптировались и отыграли эскалацию вокруг Северной Кореи, поэтому привлекательность иены и доллара снижается в пользу других валют. Также себя неплохо чувствует нефть, что также оказывает поддержку. При этом новости для рубля, в целом, не очень радостные. Суверенный фон Норвегии может отказаться от рубля полностью, что приведет к оттоку большого объема капитала, так как многие инвесторы начнут выходить вслед за Норвегией. Но это пока никак не влияет на курс российской валюты. Пока рубль торгуется выше 58 за доллар и в районе 68,8 за евро. Но уже в четверг, когда состоится заседание ЕЦБ, к евро рубль может серьезно ослабеть, стремясь к отметке в 70. Преодоление 60 руб. за доллар на этой неделе под вопросом, так как серьезных факторов для такого движения не видно", - отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.