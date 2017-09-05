05 сентября 2017 года 10:22
Рубль понижается к доллару и евро на открытии торгов во вторник
Москва. 5 сентября. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне низкого интереса инвесторов к рисковым активам из-за ситуации вокруг Северной Кореи.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,77-57,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,87 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,89 руб./EUR1 (+11,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 6,3 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 62,83 рубля.
Доллар при этом оказался на 8,58 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,94 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне относительно стабильных цен на нефть. Участники рынка продолжают отыгрывать конфликт вокруг Северной Кореи, связанный с очередными испытаниями ядерного оружия со стороны Пхеньяна.
Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику: WTI дорожает на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, приостановленных из-за урагана "Харви", Brent лишь слегка понижается в ожидании новых сигналов для определения дальнейшего направления движения.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК во вторник опустилась на 0,02% - до $52,33 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,59% - до $47,57 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США (День труда).
Согласно данным S&P Global Platts, на 3 сентября закрытыми в США оставались предприятия с мощностью нефтепереработки 2,3 млн баррелей, что соответствует 13% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.
Опубликовано: /Финмаркет/
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