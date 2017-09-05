Российский рынок акций во вторник будет торговаться в боковике - Банк "Глобэкс"

"Ситуация на корейском полуострове остается напряженной, особенно для Японии и Южной Кореи, что отражается в снижении биржевых индексов этих стран. При этом, китайские индексы демонстрируют подъем, что говорит о желании инвесторов отыграть потери понедельника. Мы ожидаем некоторой фиксации прибыли по акциям металлургического сектора, которые показали хорошее ралли вследствие роста цен на металлы из-за сокращения избыточных сталеплавильных мощностей в Китае. Хотя за неделю до дивидендной отсечки акции еще покажут рост. Во второй половине дня, ближе к открытию американской торговой сессии, волатильность биржевых активов увеличится, поскольку американские инвесторы вернутся на рынки после праздника. Мы подозреваем, что на какое-то время история с ракетами КНДР отойдет на второй план, и на первом месте будет Конгресс США, который возвращается к работе после каникул. Инвесторы ждут повышения «потолка госдолга» и изменений в налоговой системе США – это основная тема для игры на американском рынке. Эти факторы могут играть в пользу доллара. Кроме того, в четверг после объявление процентной ставки ЕЦБ, состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Инвесторы полагают, что будут сделаны намеки на слишком сильное укрепление евро относительно мировых валют, поскольку это мешает росту инфляции в Еврозоне и замедляет повышение ставок ЕЦБ. К слову, даже Президент Франции отметил слишком сильное укрепление евро. На этом фоне евро ослабнет к доллару", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.