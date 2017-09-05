После тестирования уровня 1990 по ММВБ на предмет поддержки, возможна еще одна волна роста - TeleTrade

"Сентябрь только начался и с учетом позитивного закрытия августа, его перспективы мне видятся позитивными. Однако как быть, когда большинство бумаг, да и сами индексы достигли или почти достигли целевых рубежей? Так, например, если посмотреть на сам индекс ММВБ, то вероятной зоной его подъема был район 2030-2050 пунктов. Но уже 31 августа индекс показал пик на уровне 2030,86 пунктов после чего и пошел в откат. Да, скорее всего, после тестирования уровня 1990 пунктов (бывший "фрактал" на покупку на отметке 1989,77 пунктов) на предмет поддержки, мы увидим еще одну волну роста. Но мне кажется маловероятным, что у рынка найдутся силы для покорения уровня 2044,24 пунктов - майского пика. Тяжело покупать бумаги, которые уже так сильно выросли, например, "Сбербанк" и ГМК "Норильский Никель". И совсем не хочется покупать "Газпром", который так и не проявил себя на "горизонте" времени почти в три месяца.

А в отсутствии выбора иногда лучшее решение - это отойти от рынка на время", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.