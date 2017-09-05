"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать" и оценку на 8%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на 8% - до 135 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 134,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 106,2 рубля за штуку.