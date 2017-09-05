Индекс PMI сферы услуг РФ в августе вырос до 54,2 с 52,6 пункта в июле - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в августе 2017 года вырос до 54,2 пункта с 52,6 пункта в июле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе поднялся до 54,2 пункта против 53,4 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как отмечается в исследовании, рост деловой активности в сфере услуг России в августе продолжился, а его темпы ускорились с июля.

Темпы роста новых заказов в российской сфере услуг выросли в августе после падения до девятимесячного минимума в июле. Участники опроса сообщали о повышении финансовых возможностей клиентов и улучшении рыночных условий. Тем временем рост новых заказов в обрабатывающих отраслях замедлился после июльского шестимесячного максимума.

В то же время, несмотря на существенный рост новых заказов в сфере услуг РФ в прошлом месяце, незавершенные заказы увеличились лишь незначительно. Темпы роста занятости в компаниях российской сферы услуг замедлились с июля до минимальных в текущей восьмимесячной серии роста. Аналогичное замедление роста незавершенных заказов произошло и в обрабатывающих отраслях РФ, а сокращение занятости продолжилось, хотя и незначительными темпами.

Как говорится в обзоре, затраты компаний сферы услуг России за рассматриваемый период увеличивались слабыми темпами в контексте исторических данных. Ряд компаний объясняли увеличение закупочных цен изменениями в налоговой политике и повышением тарифов у партнеров. Средние цены на услуги также продолжали расти в августе, что продлило текущий тренд, наблюдаемый с декабря 2009 года. Тем не менее, по данным исследования, темпы роста инфляции отпускных цен замедлились до минимальных с марта. Инфляционное давление в промышленном секторе было исторически приглушенным, и инфляция отпускных цен оказалась существенно ниже среднего долгосрочного уровня.

Деловые прогнозы компаний российской сферы услуг в августе остались позитивными, но степень оптимизма была исторически слабой и минимальной за прошедший период этого года. Некоторые опрошенные участники исследования выражали озабоченность последствиями санкций. В обрабатывающих отраслях деловые прогнозы также понизились, степень оптимизма стала минимальной с января 2016 года.