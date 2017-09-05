Утренние прогнозы: рынок акций во вторник продолжит колебания у текущих уровней

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2003,32 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1091,83 пункта (-0,8%). На утро вторника сформирован, по оценкам большинства аналитиков, нейтральный внешний фон. Эксперты ждут консолидации рынка, не исключая снижения фондовых индексов в начале торгов.

"Промсвязьбанк": "Российские активы продолжат движение под влиянием изменения восприятия риска развивающихся рынков. Усиление движения капитала в качественные активы и сокращение риска как на фоне геополитической напряженности, так и слабо предсказуемого хода переговоров по бюджету США и налоговой реформе, могут ослабить позиции отечественных фондовых активов на этой неделе. Сегодня утром формируется нейтральный внешний фон, что может привести к открытию сессии в слабо негативной зоне, вблизи отметки 2000 пунктов ММВБ. В течение дня вероятно продолжение инерционного движения вниз с тестом отметки 1990 пунктов. Под наибольшим давлением сегодня могут оказаться акции металлургических компаний и нефтегазового сектора".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки $52,2 за баррель и остаются под давлением на фоне сообщений о восстановлении после урагана "Харви" добычи нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2005 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов из-за рисков эскалации геополитической напряженности на фоне сообщений о подготовке Северной Кореи к новым запускам межконтинентальных баллистических ракет".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов акциями возможен отскок по индексу РТС на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с КНДР (обострения конфликта с мировым сообществом пока не наблюдается), но негативное влияние геополитического фактора на активность инвесторов сохраняется – закрепление индекса РТС выше отметки 1100 пунктов сегодня выглядит маловероятным".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгов, что приведет к снижению индекса ММВБ и его уходу ниже отметки 2000 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня выйдет большой блок важной макроэкономической статистики. В частности, можно выделить публикацию данных по розничным продажам и индексу деловой активности в сфере услуг, а также данные по ВВП Еврозоны за второй квартал. Учитывая приближающееся заседание ЕЦБ, данной статистике игроки уделят особое внимание. Во второй половине дня на фоне возобновления торгов в США мы ожидаем роста активности игроков и волатильности рынков. При этом из статистики по американской экономике сегодня можно выделить данные по индексу промышленных заказов. Также мы не исключаем, что ближе к нашему закрытию на рынке энергоносителей "быки" могут перехватить инициативу и попытаться возобновить восходящую динамику, что поддержит покупки в наших активах и позволит основным индексам отыграть большую часть потерь".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня индекс РТС может продолжить падение, начатое в понедельник. Индикатор может опуститься во вторник на 0,3-0,5%. Курсы доллара и евро вырастут до 58 и 69 руб. соответственно. При этом жесткая денежно-кредитная политика Банка России в среднесрочной перспективе продолжит поддерживать рубль, что замедляет экономический рост, многие эксперты это хорошо понимают. Например, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявляет о низкой инфляции, в районе 3,4% и ждет реакции ЦБ РФ на такие показатели. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы" и "Яндекса", по которым наблюдается краткосрочный восходящий тренд. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "РусГидро" и "Газпрома", они продолжают проваливаться в цене все ниже и ниже".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "От торгов вторника мы ожидаем консолидации на уровнях 2000-2009 пунктов по ММВБ, цель последующего роста - 2025, по индексу РТС - консолидация в районе 1085-1100 пунктов и дальнейший рост до 1119. Внешнеполитический негатив был отыгран достаточно сдержанно, умеренная реакция мировых лидеров на провокации Северной Кореи добавила уверенности инвесторам в мирное разрешение ситуации".