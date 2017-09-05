В течение дня вероятно продолжение инерционного движения вниз с тестом отметки 1990 пунктов по ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок в начале недели опустился к психологически важной отметке 2000 пунктов по индексу ММВБ на фоне преобладания негативных настроений на внешних площадках. Мы видим, что снижение рублевой стоимости Brent оказывает давление на динамику биржевых индексов, при этом приток капитала нерезидентов в биржевые фонды на минувшей неделе пока не носит устойчивый характер. В этих условиях чувствительность движения рынка акций к изменениям стоимости нефти может возрасти, и важным направляющим фактором может выступить статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США (будет представлена в четверг). Кроме того, российские активы продолжат движение под влиянием изменения восприятия риска развивающихся рынков. Усиление движения капитала в качественные активы и сокращение риска как на фоне геополитической напряженности, так и слабо предсказуемого хода переговоров по бюджету США и налоговой реформе, могут ослабить позиции отечественных фондовых активов на этой неделе, - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов. - Сегодня утром формируется нейтральный внешний фон, что может привести к открытию сессии в слабо негативной зоне, вблизи отметки 2000 пунктов ММВБ. В течение дня вероятно продолжение инерционного движения вниз с тестом отметки 1990 пунктов. Под наибольшим давлением сегодня могут оказаться акции металлургических компаний и нефтегазового сектора".