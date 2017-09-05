Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник, инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с ситуацией вокруг КНДР. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,64%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - также 0,2%.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

В свою очередь нефть WTI, торги которой накануне не проводились из-за выходного в США (День труда), дорожает во вторник на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, приостановленных из-за урагана "Харви". Тем временем Brent продолжает дешеветь. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК во вторник опустилась на 0,1% - до $52,29 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подешевели на 0,78% - до $52,34 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,53% - до $47,54 за баррель.

Участники рынка рассчитывают, что американские НПЗ, закрытые после разрушительного урагана "Харви", начнут постепенно возобновлять работу на этой неделе. В частности, о своей готовности в скором времени перезапустить предприятия объявили компании Citgo Petroleum и Marathon Petroleum. Это ослабило опасения трейдеров, что слишком много нефти идет в хранилища. Согласно данным S&P Global Platts, на 3 сентября закрытыми в США оставались предприятия с мощностью нефтепереработки 2,3 млн баррелей, что соответствует 13% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране. Фьючерсы на бензин с поставкой в октябре подешевели до минимального за неделю уровня $1,6579 за галлон, снижение цены с пятницы достигло 5,2%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала более чем в 2,7 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,91 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,612 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 сентября вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (2-4 сентября) 0,17%, поднявшись до 525,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК БО-08" (+0,6%), "Акрон БО-02" (+0,5%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,4%), а в лидерах снижения - "ПКТ-02" (-0,32%), "Акрон БО-03" (-0,2%) и "Сбербанк БО-37" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" (MOEX: SVAV) 8 сентября проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций 1-й серии объемом 500-700 млн рублей. Индикативная цена вторичного размещения составляет 102,8-102,3% от номинала. Организатором выступает Совкомбанк. Номинальный объем выпуска составляет 2,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 12,25% годовых. В даты выплат 7-11-го купонов планируется погашать по 15% номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25%. Дата погашения выпуска - 11 февраля 2020 года.

Альфа-банк установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-14 в размере 8,5% годовых. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-14 на 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 11,95% годовых. По бондам 18 сентября предстоит оферта.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) в рамках оферты выкупил облигации серии БО-11 на 5 млрд 427 млн 341 тыс. рублей. Бумаги выкупались по цене, равной номиналу. Объем выпуска составляет 8 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 68% облигаций выпуска. При этом до оферты в собственности банка уже находились бумаги данной серии на 250,5 млн рублей. По результатам оферты в собственности "Зенита" оказались бумаги на 5 млрд 677,841 млн рублей. Банк разместил 5-летние бумаги на 6 млрд рублей в июне 2014 года. В апреле 2016 года банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 8 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения облигаций - 28 февраля 2019 года.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) планирует 3 октября досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 35 млрд рублей. Погашение бумаг пройдет в дату окончания 8-го купонного периода. Компания в октябре 2009 года разместила 10-летние облигации 2-й серии на 35 млрд рублей. Ставка текущего купона - 11% годовых.