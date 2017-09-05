Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено во вторник. Нефть WTI дорожает во вторник, Brent продолжает дешеветь.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено во вторник, инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с ситуацией вокруг КНДР.

Японский индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - также 0,2%.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными".

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

"Геополитические риски заставляют инвесторов фиксировать прибыли после впечатляющего ралли, которое мы наблюдали ранее в этом году, - цитирует агентство Bloomberg аналитика First Shanghai Securities Линуса Ипа. - Война, конечно, маловероятно, однако фиксация прибылей ограничивает потенциал к росту рынка в краткосрочной перспективе".

Котировки акций южнокорейских авиакомпаний, резко снизившиеся в понедельник, дорожают в ходе торгов. Стоимость бумаг Asiana Airlines поднялась на 0,6%, Korean Air - на 0,3%.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,2% на оптимизме относительно продаж новой модели смартфона - Galaxy Note 8.

Японский рынок падает на фоне укрепления иены, негативно сказывающегося на котировках акций экспортеров.

Бумаги Sony подешевели на 1,6%, SoftBank - на 1,7%, Sharp - на 5%.

Индикатор деловой активности в сфере услуг Японии - индекс Japan Nikkei - в августе снизился с июльских 52 пунктов до 51,6 пункта, что является минимальным уровнем с февраля.

Тем временем, в Китае индикатор активности в сфере услуг, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, вырос в августе до максимальных за три месяца 52,7 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее.

Акции гонконгского девелопера China Vanke подорожали в ходе торгов на 4,6% на информации о том, что общая стоимость проданных им домов в январе-августе 2017 года была на 47% выше, чем за тот же период годом ранее.

Нефть WTI, торги которой накануне не проводились, дорожает во вторник на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, приостановленных из-за урагана "Харви".

Тем временем, Brent продолжает дешеветь.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник опустилась на $0,13 (0,25%) - до $52,21 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подешевели на $0,41 (0,78%) - до $52,34 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $47,46 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США (День труда).

Участники рынка рассчитывают, что американские НПЗ, закрытые после разрушительного урагана "Харви", начнут постепенно возобновлять работу на этой неделе. В частности, о своей готовности в скором времени перезапустить предприятия объявили компании Citgo Petroleum и Marathon Petroleum. Это ослабило опасения трейдеров, что слишком много нефти идет в хранилища, пишет MarketWatch.

Согласно данным S&P Global Platts, на 3 сентября закрытыми в США оставались предприятия с мощностью нефтепереработки 2,3 млн баррелей, что соответствует 13% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Фьючерсы на бензин с поставкой в октябре подешевели до минимального за неделю уровня $1,6579 за галлон, снижение цены с пятницы достигло 5,2%.