Нефть готовится к возобновлению роста - eToro

"Цены на нефть вчера внутри дня продемонстрировали умеренный подъем, однако закрыли понедельник "во флэте". Баррель WTI завершил понедельник вблизи отметки $47.35, Brent - $52,26. Поддержку котировкам оказали новости о том, что некоторые НПЗ в США начали восстанавливать работу, прерванную в связи с ураганом "Харви". Надежды на то, что НПЗ вернутся к работе ранее, чем предполагалось, скорее всего, продолжат поддерживать актив в ожидании отчетов по запасам нефти в США, которые, впрочем, вряд ли отразят реальную картину, так как в них пока не учитывается влияние урагана. В целом перспективы рынка углеводородов по-прежнему выглядят неплохо. Мы сохраняем оптимистичный прогноз по Brent и считаем, что целью на ближайшие дни является психологическая отметка $53", - указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.