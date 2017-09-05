Индекс ММВБ уйдет ниже 2000 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгов, что приведет к снижению индекса ММВБ и его уходу ниже отметки 2000 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня выйдет большой блок важной макроэкономической статистики. В частности, можно выделить публикацию данных по розничным продажам и индексу деловой активности в сфере услуг, а также данные по ВВП Еврозоны за второй квартал. Учитывая приближающееся заседание ЕЦБ, данной статистике игроки уделят особое внимание. Во второй половине дня на фоне возобновления торгов в США мы ожидаем роста активности игроков и волатильности рынков. При этом из статистики по американской экономике сегодня можно выделить данные по индексу промышленных заказов. Также мы не исключаем, что ближе к нашему закрытию на рынке энергоносителей "быки" могут перехватить инициативу и попытаться возобновить восходящую динамику, что поддержит покупки в наших активах и позволит основным индексам отыграть большую часть потерь", - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.