Доллар может подняться выше 57,9 рубля - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов, чему будет способствовать снижение цен на нефть. В результате уже в первые минуты доллар может подняться выше 57,9 рубля. Однако в дальнейшем мы не исключаем возобновлении роста российской валюты. Этому будет способствовать позитивная динамика рынка энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в США могут возобладать покупки, что приведет к восстановлению цен на нефть. В результате к концу сессии рубль может полностью отыграть свои потери и выйти на положительную территорию", - предполагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.