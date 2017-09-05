Сегодня индекс РТС может продолжить падение - Алор Брокер

"Сегодня индекс РТС может продолжить падение, начатое в понедельник. Индикатор может опуститься во вторник на 0,3-0,5%. Курсы доллара и евро вырастут до 58 и 69 руб. соответственно. При этом жесткая денежно-кредитная политика Банка России в среднесрочной перспективе продолжит поддерживать рубль, что замедляет экономический рост, многие эксперты это хорошо понимают. Например, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявляет о низкой инфляции, в районе 3,4% и ждет реакции ЦБ РФ на такие показатели. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы" и "Яндекса", по которым наблюдается краткосрочный восходящий тренд. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "РусГидро" и "Газпрома", они продолжают проваливаться в цене все ниже и ниже", - считает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.