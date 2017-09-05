Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2005 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки $52,2 за баррель и остаются под давлением на фоне сообщений о восстановлении после урагана "Харви" добычи нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2005 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи текущих уровне при пониженной активности инвесторов из-за рисков эскалации геополитической напряженности на фоне сообщений о подготовке Северной Кореи к новым запускам межконтинентальных баллистических ракет", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.