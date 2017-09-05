Утром возможен отскок по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов акциями возможен отскок по индексу РТС на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с КНДР (обострения конфликта с мировым сообществом пока не наблюдается), но негативное влияние геополитического фактора на активность инвесторов сохраняется – закрепление индекса РТС выше отметки 1100 пунктов сегодня выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление снижения по паре доллар-рубль – доллар теряет привлекательность в качестве "защитной" валюты по мере смягчения опасений, связанных с геополитикой. Однако оснований для сильных движений пока недостаточно", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.