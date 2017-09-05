USD/RUB продолжит движение вверх с ближайшей целью на отметке 58,30 - ГК "Форекс Клуб"

"У рубля не было выбора, в понедельник появилось сразу 5 причин для падения. Поэтому пара USD/RUB вернулась к отметке 57,77 на закрытии торговых суток. Во-первых, технически пара подошла сильной поддержке 57,50, причем после 3 дней внушительного падения. Коррекция была неминуема. Во-вторых, сезон налоговых выплат далеко позади, но новый еще не подошел достаточно близко, чтобы заставить экспортеров скупать рубли. В-третьих, в связи с эскалацией конфликта между США и Северной Кореей спрос на рискованные активы начал падать, а рубль в этом случае страдает одним из первых. В-четвертых, спрос на доллар США немного восстановился после пятничных распродаж. Рынку нужны новые подтверждения слабых темпов роста американской экономики. И, наконец, в-пятых, нефть начала снижаться как под влиянием технических факторов, так и с уходом угрозы метеорологического характера. Последствия урагана уже учтены в ценах, поэтому Brent вполне может вернуться в район 51 в ближайшие дни. В таких условиях USD/RUB продолжит движение вверх с ближайшей целью на отметке 58,30", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.