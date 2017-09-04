Рубль слабеет к доллару и евро в понедельник из-за отсутствия у инвесторов интереса к риску

Москва. 4 сентября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активом на фоне обострения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 57,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,9 руб./EUR1, повысившись на 64 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 44,34 копейки - до 62,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы не проявляют интереса к рисковым активам, опасаясь дальнейшего разрастания геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, которая успешно провела в воскресенье испытания водородной бомбы и, возможно, готовится провести очередной пуск баллистической ракеты.

Выходной день на рынках США из-за общенационального праздника - Дня труда привел к некоторому понижению активности участников торгов на внутреннем валютном рынке РФ.

Цены на нефть значительную часть дня изменяются при разнонаправленной динамике, при этом марка WTI повышается на ожиданиях повышения спроса на нефть после возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США, закрытых после урагана "Харви". По оценкам экспертов, стихия затронула порядка четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране и привела к падению спроса на нефть.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник опустился на 0,64% - до $52,41 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,4% - до $47,48 за баррель.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, первый торговый день недели проходит на внутреннем валютном рынке в довольно спокойном режиме. "В США в понедельник праздничный день, биржи не работают, поэтому активность на рынках довольно низкая. Основным негативным фактором для рисковых активов, в том числе рубля, выступает напряженность вокруг Северной Кореи. В то же время высокие цены на нефть продолжают поддерживать курс национальной валюты, уравновешивая внешнеполитический негатив. После довольно заметного утреннего снижения рубль торгуется в узких диапазонах в парах с долларом и евро, например, пара "доллар-рубль" значительную часть дня находится в диапазоне 57,75-57,95 руб./$1. Ждем открытия завтрашних торгов", - подчеркнул Р.Фролов.

"Рубль отступил в начале недели в парах с иностранными валютами. Спроса на риск сейчас немного, этим и воспользовались участники торгов и выровняли ситуацию в рублевых парах. Доллар США пока не дотянулся до 58 руб./$1, а это означает, что впереди еще как минимум день торгов в "боковике" 57,65-57,95 руб./$1. Учитывая нестабильность в нефти и варианты ее движения на новой неделе, рубль еще может рассчитывать на укрепление. Однако каждая фаза провала в паре "доллар-рубль" будет тщательно выкупаться", - прогнозирует старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 сентября на 27,4 копейки, до 57,7817 руб./$1, и опустил курс евро на 27,36 копейки, до 68,7256 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник, 4 сентября, не устанавливался в связи с отсутствием торгов из-за празднования в США Дня труда. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 5,29 копейки по отношению к 1 сентября и составил 57,8388 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 937,149 млн, он полностью пришелся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 8,14 копейки к пятнице - до 68,8725 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 12,12 копейки по отношению к 1 сентября и составил 68,8613 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR404,935 млн, из которых EUR192,822 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR212,113 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 9,05% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,05% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. каждая - до 9,11%, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,00% годовых.

"С началом нового месяца рынок должен сохранить комфортные условия. Центробанк достаточно осторожно абсорбирует избыточную ликвидность с денежного рынка, которая позволяет краткосрочным процентным ставкам оставаться ниже ключевой ставки ЦБ. В то же время, в среду начинается период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ, который может абсорбировать ликвидность дополнительно к механизмам регулятора", - отметил аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

ЦБ РФ в целях абсорбирования излишней ликвидности из банковского сектора провел в понедельник депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 1 день, в рамках которого банки разместили 169 млрд рублей под 8,96% годовых (при максимальном объеме привлекаемых средств в 520 млрд рублей).

"Сегодняшний однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 520 млрд рублей не нашел высокого спроса (банки разместили лишь 169 млрд рублей), что свидетельствует о небольшом объеме избыточных средств в банковской системе", - считают аналитики Райффайзенбанка.