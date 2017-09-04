Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром из-за ядерных испытаний КНДР, выросла АФК Система

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в связи с ядерными испытаниями КНДР, индекс ММВБ удержался выше рубежа 2000 пунктов благодаря смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2003,32 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1091,83 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 57,81 рубля (+0,29 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%).

Подросли акции "Мосбиржи" (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2% и +1,4% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,9%).

Акции АФК "Система" на старте торгов падали почти на 6% на судебных новостях, но затем бумаги отыграли все потери и вышли в "плюс". Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске в понедельник отказал в апелляционной жалобе АФК, оспаривающей отказ снятия ареста с активов компании по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN). Ранее суд Башкирии вынес постановление об отказе снятия ареста с активов АФК "Система".

Индексы в США в пятницу умеренно подросли на ожиданиях, что слабые данные по рынку труда США сдержат темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В понедельник в Азии преобладало снижение индексов, проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3) из-за опасений, связанных с ядерными испытаниями в Северной Корее и реакцией США.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, передала метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Нефть Brent в понедельник оставалась под давлением продавцов, а поддержку WTI оказывают ожидания запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $52,36 за баррель (-0,7% и -0,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $47,49 за баррель (+0,4% и +0,1% в пятницу).

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Хедж-фонды за семь дней по 29 августа сократили чистую длинную позицию (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI на 41,8%, до 147,3 тыс. контрактов - минимума за два месяца, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Длинные позиции упали на 8%, до 316,2 тыс. контрактов, при этом участники рынка увеличили объем коротких позиций на 86%, до 168,9 тыс. контрактов, максимума с июня.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, покупательские настроения на рынках в начале недели находились "на нуле", поскольку инвесторы озабочены военной активностью КНДР. С другой стороны, игроки низко оценивают вероятность военного ответа КНДР, и текущий застой на рынках может оказаться временным явлением.

Основное снижение индексов акций ММВБ и РТС произошло в начале дня, после чего рынок консолидировался на фоне выходного в США. Укреплению рубля также препятствуют геополитические риски.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, испытание ядерного оружия Северной Кореей привело к ухудшению восприятия риска инвесторами. Ядерное оружие, по заявлению Пхеньяна, представляет собой водородную бомбу для межконтинентальной баллистической ракеты - это станет серьезным шагом вперед в реализации национальной программы ядерного оружия. Реакция мировых держав, таких как США и КНР, по-прежнему ограничивается дипломатической риторикой, однако на этот раз она стала заметно более жесткой, чем прежде (ранее нетипичной резкостью выделялось заявление Д.Трампа, пообещавшего обрушить на КНДР "огонь и ярость" в том случае, если Пхеньян не перестанет угрожать Вашингтону). Между тем никаких конкретных действий предпринято не было.

Как и следовало ожидать, на азиатских рынках в начале недели царила нервозность, что распространилось и на другие рынки, инвесторы в моменте явно отдают предпочтение защитным активам (выросли спотовые цены на золото).

Главным событием недели станет запланированное на четверг заседание ЕЦБ. Впрочем, ожидания инвесторов в отношении этого события становятся все менее масштабными: согласно консенсус-оценке, глава европейского регулятора Марио Драги вряд ли представит конкретные планы относительно программы количественного смягчения.

Также особого внимания заслуживают комментарии от администрации Д.Трампа (в частности, от главы Минфина Стивена Мнучина), согласно которым Конгрессу США следует включить повышение предельно допустимого объема госдолга в список законодательных инициатив, подлежащих незамедлительному рассмотрению (главная причина такого шага - реализация программы по преодолению последствий урагана "Харви"). И хотя потолок госдолга, скорее всего, будет повышен, рынки, вероятно, воспримут это положительно - как сигнал устранения неопределенности.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, активность торгов на рынках в понедельник была невысокой, так как в США отмечают День труда. Вслед за золотом выросли бумаги компаний, добывающих драгоценные металлы (Polymetal (MOEX: POLY), "Полюс"). Подросли бумаги АФК "Система", так как глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил, что возможна корректировка суммы претензий по иску к "Системе". Бумаги "АЛРОСА" остаются под давлением, так как перспективы возобновления добычи на руднике "Мир" отодвигаются на неопределенное будущее.

Рубль просел против основных конкурентов на фоне общего падения аппетитов к риску на глобальном рынке в условиях очередного примера "бряцания оружием" в диалоге США и Северной Кореи.

Северная Корея провела самое мощное испытание ядерного оружия, а если судить по официальным источникам, то речь идет о водородной бомбе. В ответ на это президент США Д.Трамп не исключил возможность применения ядерного оружия со стороны США. Кроме того, южнокорейские СМИ сообщили о подготовке еще одного испытания баллистической ракеты вооруженными силами своего северного соседа. Кроме геополитики, европейские инвесторы ждут на текущей неделе заседания ЕЦБ.

На рынке нефти без существенных перемен. Саудовская Аравия повысила цены для азиатских потребителей до максимума за 10 месяцев. В США оценивают урон от урагана "Харви", и первоначальные оценки говорят о том, что урон нефтеперерабатывающей индустрии не столь велик, как ожидалось. В Мексиканском заливе потери в нефтедобыче составляют лишь 96 тыс. баррелей в сутки.

Российский рынок акций завершил день снижением, но пока о развороте вниз говорить сложно. Северокорейская тема может перестать восприниматься остро в ближайшие дни. Рубль также находится под давлением общего негатива на глобальном рынке, но местные истории будут ограничивать его ослабление, как минимум, до заседания российского регулятора, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-9,4%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-5,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,2%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-3,2%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,1%).

Подорожали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8,9%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,1%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+4,2%), Polymetal (+3,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 21,226 млрд рублей (из них 4,711 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).