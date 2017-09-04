Не исключаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке во вторник - ИК "Фридом-Финанс"

Первый торговый день сентября российский фондовый рынок закончил снижением основных индексов, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Поводом к продажам послужил рост геополитической напряженности вокруг Северной Корее, что стимулировало бегство инвесторов от риска. Это сказалось не только на наших акциях. Так, в Европе к окончанию торгов основные индексы потеряли до 0,3%. Дополнительным негативом для наших бумаг стала ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила ниже отметки 52,5 доллара за баррель. В результате к концу сессии индекс ММВБ снизился на 0,4%, удержав позиции выше отметки 2000 пунктов, индекс РТС, на фоне роста пары доллар/рубль, упал на 0,8%, до 1092 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Открытия, ОГК-2, НЛМК и ММК, потерявшие более 2%. Лучше рынка закрылись Система и Дикси, рост которых превысил 4%. Отметим, что коррекция и тестирование отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ выглядят логичными. На прошлой неделе спрос на высокорисковые активы вывел рынок выше этой отметки. Сегодня же рост геополитической напряженности простимулировал фиксацию прибыли по краткосрочным длинным позициям. Однако индексу удалось сохранить позиции выше этого уровня. Если «быки» смогут закрепиться над ним, это создаст плацдарм для дальнейшего роста российского рынка, первой целью которого станет уровень 2100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, на фоне роста геополитической напряженности и снижения цен на углеводороды, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,5%, поднявшись выше 57,8 рубля, евро прибавил 0,9%, до 68,9 рубля.

"Если же смотреть на техническую картину в паре доллар/рубль, можно констатировать, что «медведям» не удалось с первого захода пробить поддержку, расположенную на уровне 57,5 рубля, - комментирует Б. Зварич. - Коррекция в ценах на нефть и отсутствие поддержки со стороны налогового периода позволили американской валюте скорректироваться от этой отметки. Однако мы не исключаем, что возобновление роста котировок «черного золота», которое может начаться уже в ближайшие сессии на фоне данных по запасам углеводородов в США, приведет к очередной попытке пробоя этой поддержки. Отметим, что в случае ухода доллара под отметку 57,5 рублей, ему будет открыта дорога к годовым минимумам, установленным в районе 56 рублей".

"В рамках вечерней сессии мы ожидаем бокового движения в российских активах. В отсутствии торгов в США, наши игроки возьмут паузу в принятии инвестиционных решений, что поспособствует снижению объемов и волатильности торгов. Также мы не исключаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке во вторник", - заключает эксперт ИК.