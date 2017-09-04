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04 сентября 2017 года 18:48
Уралсиб поднял оценку GDR Тинькофф банка почти вдвое, оставив рейтинг "держать"
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $9,1 до $16,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика "Уралсиба" Наталии Березиной. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. "При пересмотре прогнозной цены GDR Тинькофф банка мы учли, в частности, такие факторы, как сохранение NIM (чистая процентная маржа) в текущем году на уровне четвертого квартала 2016 года, намного более высокие, чем мы ожидали, темпы роста кредитования и комиссионного дохода, а также довольно низкую стоимость риска. Тинькофф банк опережает сектор по росту как кредитов и депозитов, так и комиссионного дохода. Мы повысили прогноз чистой прибыли банка на 2017-2019 годы на 42-50% - до 17,159 млрд рублей, 20,134 млрд рублей и 23,648 млрд рублей соответственно. Прогноз по ROAE на 2017-2019 годы был увеличен примерно на 11 процентных пунктов - до 48,7%, 43,6% и 41% соответственно. Теперь мы полагаем, что в 2019 году банк все еще сможет показывать рентабельность капитала около 40%", - говорится в обзоре. Кроме того, аналитик отразила в модели оценки Тинькофф банка более сильный рубль, согласно последнему макроэкономическому прогнозу экономистов "Уралсиба". Кроме того, Н.Березина считает, что увеличение доли комиссий, напрямую не связанных с кредитованием, предполагает чуть большую диверсификацию доходов банка. Впрочем, они остаются процикличными, отмечает эксперт. "Банк может в три раза опередить сектор по темпам роста кредитных карт в 2017 году. Мы повысили прогноз роста валового кредитного портфеля на 11 процентных пунктов - до 31% в 2017 году, приняв во внимание привлеченный банком в капитал первого уровня вечный суборд. В результате темпы роста кредитного портфеля Тинькофф банка могут оказаться в три раза выше среднерыночных, которые мы прогнозируем на уровне 10% в текущем году. В 2018-2019 годах банк, на наш взгляд, также сможет себе позволить рост быстрее сектора", - говорится в обзоре. По оценке аналитика, после ралли, наблюдавшегося последние две недели, ожидаемое повышение прибыли уже отчасти отражено в котировках GDR Тинькофф банка. "Мы сохраняем рекомендацию "держать" для GDR Тинькофф банка. Впрочем, в случае коррекции на рынке у инвесторов может появиться возможность для покупки", - пишет Н.Березина. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $12,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,76 за штуку.
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