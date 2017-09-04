Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов во второй половине дня - Dukascopy Bank SA

"На фоне опасений дальнейшей эскалации напряженности в азиатском регионе, усилившихся после новых ядерных испытаний, проведенных на территории Северной Кореи в прошедшие выходные, индексы стран АРТ по итогам сегодняшнего дня снизились в среднем на 0,7%. Вслед за азиатскими индексами снижаются и европейские фондовые индикаторы. При этом цены на нефть марки Brent с конца прошлой торговой недели снизились до $52,2 за баррель на фоне сохранения высокой буровой активности в США. Из-за негативного внешнего фона российские индексы акций начали новую торговую неделю со снижения. Так, в первую половину дня индекс ММВБ потерял 0,35%, опустившись до отметки 2004 пункта. Индекс РТС снижается на 0,9% - до 1090 пунктов, оказавшись под давлением дешевеющего рубля. Впрочем, торговая активность на Московской бирже сегодня низкая, так как в понедельник в США выходной день. Мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов во второй половине дня. При этом, поскольку и в Европе не планируется публикации значимой макроэкономической статистики, волатильность котировок останется низкой", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.