Финпоказатели компаний РФ за II квартал: отсутствие эффективности остается ключевой проблемой - БКС

Отсутствие эффективности, судя по финансовым показателям за второй квартал 2017 года, остается ключевой проблемой российских компаний, считает стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов.

"Агрегированная долларовая выручка нефинансовых компаний, входящих в индекс РТС, повысилась на 23% во втором квартале 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года. Тем не менее, отсутствие эффективности, что отражено в сокращении рентабельности, остается ключевой проблемой для рынка и экономики РФ в целом. Консолидированная EBITDA нефинансовых компаний РФ увеличилась всего на 15%, а консолидированная прибыль снизилась на 2%. Соответственно, рентабельность по чистой прибыли уменьшилась до 8,6% с 10,7% в прошлом году. Мы считаем этот микрофактор (неэффективность - прим. ИФ) одним из самых серьезных препятствий для ре-рейтинга российских активов в будущем", - говорится в обзоре.

В.Смольянинов также отметил, что по итогам второго квартала текущего года была зафиксирована необычно большая доля компаний (13%), которые показали чистые убытки. Это самый большой показатель с рецессионного четвертого квартала 2015 года, когда в минусе оказались 25% компаний, подчеркнул эксперт.

Кроме того, второй квартал оказался самым нерезультативным и с точки зрения позитивных сюрпризов: лишь половина компаний превысила консенсус по EBITDA (или операционной прибыли для банков) против обычного уровня в две трети, а 48% - по чистой прибыли. "Мы видим существенную вероятность скорого понижения прогнозов прибылей для многих российских компаний. При этом мы отмечаем самые значительное превышение прогнозов на уровне операционной и чистой прибыли у Сбербанка (MOEX: SBER), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN), Тинькофф банка, "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Московской биржи" (MOEX: MOEX). Наибольшее разочарование принесли "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК), "Магнит" (MOEX: MGNT) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN)", - говорится в обзоре.

"Как и всегда, мы рассматриваем результаты большинства имен, входящих в индекс РТС, а также финансовые показатели других значимых компаний для составления более репрезентативной картины по секторам", - отмечается в обзоре.