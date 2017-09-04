Перекупленность рубля относительно нефтяных котировок вновь понемногу увеличивается - Промсвязьбанк

"Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи отметок в 52-53 долл/барр. – тех отметок, которые сдерживали рост нефтяных котировок в течение всего летнего периода. На краткосрочную динамику цен на нефть на текущей неделе может оказываться влияние ещё один ураган, приближающийся к побережью США. Ураган «Ирма» может достичь восточного побережья США к концу недели. На данный момент отметим, что в целом рубль вновь становится несколько перекупленным по отношению к ценам на нефть, и при нейтральных внешних условиях и на фоне сезонно слабого текущего счета эта переоценка в рубле вновь может начать нивелироваться. На текущей неделе ожидаем торговли пары доллар/рубль преимущественно в диапазоне 57,20-58,50 руб/долл. На горизонте

ближайшего месяца считаем базовым сценарий возвращения пары в район отметки в 60 руб/долл.", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.