Евро уходит от коррекции - Julius Baer

"Евро продолжает получать поддержку со стороны позитивных экономических показателей и перспектив менее мягкой кредитно-денежной политики. В результате, на прошлой неделе можно было наблюдать избыточное позиционирование в евро и проявление стадного инстинкта среди инвесторов. Как правило, такое сочетание является хорошим поводом для ожидания коррекции, что подразумевает ослабление евро. На этот раз такой сценарий не материализовался. В результате мы смягчаем наш прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,12 до 1,14. Текущий курс EUR/USD является раздутым по сравнению с динамикой разницы в процентных ставках и, на наш взгляд, не учитывает предстоящие политические риски в Италии в связи с парламентскими выборами в 2018 году. Мы смягчаем наш прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,12 до 1,14, поскольку коррекция в связи с избыточным позиционированием не материализовалась", - отмечает главный стратег по валютам Julius Baer Дэвид Коль.