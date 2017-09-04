БКС закрыл торговую идею "покупать GDR НЛМК", добавил GDR Северстали в топ-список на покупку

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "открывать длинные позиции в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" на фоне повышения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского.

В то же время GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) были добавлены аналитиками ФГ в список наиболее привлекательных идей за счет высокой доли ее поставок на внутренний рынок.

"Внутренние цены на сталь вполне ожидаемо растут. Более того, мы видим риски дальнейшего повышения, поскольку дисконт в ценах на горячекатаный прокат к импортному паритету в настоящее время составляет 8%, а на арматуру - 4% при историческом гэпе равном нулю. Мы также считаем, что возможен рост премии до 5% из-за введения импортных пошлин против украинских производителей", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, в сложившихся условиях инвесторы переключат внимание на сталепроизводителей, ориентированных на внутренний рынок стали.

"Мы внесли бумаги "Северстали" в список наиболее привлекательных идей в качестве еще одной ставки на рост внутренних цен на сталь, а также учитывая, что мультипликаторы компании снова стали привлекательными. Список остальных фаворитов в секторе стали не изменился: "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) - основная внутренняя история, Evraz - ставка на рост внутренних цен на арматуру, удорожание коксующегося угля и повысившиеся цены на ванадий (плюс 21% к чистой прибыли)", - пишут аналитики.