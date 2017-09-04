Рубль в настоящий момент выглядит явным фаворитом для высокодоходных стратегий - Банк "Зенит"

"Интерес к высокодоходным валютам на мировых площадках вновь растет. Недавнее снижение в сегменте рискованных активов расчистило поле для такого роста, поэтому серия неплохих экономических данных в США, Европе и Китае смогла развернуть рыночные настроения. Политика ключевых Центробанков становится более предсказуемой, а у рынков остается не так много потенциальных рисков: геополитика и неспособность администрации США реализовать стимулирующие экономические меры. Рубль в настоящий момент выглядит явным

фаворитом для высокодоходных стратегий и по итогам недели вошел в тройку наиболее растущих валют. Череда улучшений экономических прогнозов по РФ до конца текущего года в комбинации с высокими ценами на нефть и предлагаемой доходностью вновь провоцирует приток иностранного капитала в рублевые активы. Таким образом, позиции рубля выглядят радужно, однако сохранить весь этот позитив в среднесрочной перспективе будет сложно, - слишком быстро меняются рыночные драйверы и страхи", - отмечают специалисты банка "Зенит".