Завершение торгов акциями ожидаем в диапазоне 1995– 2010 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

Индекс ММВБ снижается на 0,2%, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, связано в основном с внешним фоном. Тем не менее, паники нет, в том числе в связи с тем, что на биржах США выходной день. Вследствие этого торговая активность будет низкой на протяжении всего дня. Новостной фон смешанный. Бумаги Системы падали в моменте почти на 5% на новости об отказе снять арест с активов, но быстро вернулись на место. По всей видимости, бумага будет торговаться в районе 12 руб. до решения суда или того момента, когда менеджмент озвучит план дальнейших действий.

По мнению эксперта, одной из самых заметных новостей стало известие о возможной отставке гендиректора Мегафона. Г. Ващенко не исключает, что это сообщение будет воспринято позитивно, хотя частая смена менеджмента не идет компании на пользу. Бумаги Мегафона продолжают рост вторую неделю на фоне отчетности, технического отскока, а также, возможно, продажи пакета крупным игроком. Эксперт полагает, что целью отскока будет диапазон 580–590 руб. в середине сентября. Рынок в целом сегодня продолжит торговаться разнонаправленно, завершение торгов ожидаю в диапазоне 1995– 2010 п. по индексу ММВБ.

На внешних площадках отмечается рост драгоценных и промышленных металлов и — одновременно — коррекция нефти. Это сказывается на курсе USD/RUB, который после обновления минимума с июня отскочил в диапазон 57,50–58. Из-за низкой активности специалист ИК "Фридом-Финанс" ожидает, что сегодня курс не выйдет из этого диапазона, но может продолжить снижение по мере разрядки международной обстановки.