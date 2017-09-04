Brent сейчас перейдет в диапазон колебаний 50-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в понедельник после того, как отметились бурным ростом в конце прошлой недели на фоне поступающей информации о планах нефтеперерабатывающих заводов США возобновить работу. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 4 сентября в 12:00 по московскому времени торговались на уровне 52,28 доллара за баррель, теряя с открытия недели0,2%. Американский эталон WTI находился в районе 47,30, подорожав за этот период на 0,1%.

Чистые длинные позиции хедж-фондов на Нью-Йоркской фондовой бирже по итогам прошлой недели сократились на 42%. Короткие выросли на 86%, а длинные сократились на 8%.

Рынок нефти на прошлой неделе пережил существенные потрясения. Ураган «Харви» в США привел к остановке около 20% нефтеперерабатывающих мощностей страны. Цены на бензиновое топливо подскочили на 25%, короткие позиции по сырой нефти выросли на 86%.

"Однако можно отметить, что длинные позиции снизились всего на 8%, - отмечает эксперт ГК. - Крупные участники не готовы продавать контракты на текущих уровнях даже с учетом урагана. Это сигналит о том, что игра на понижение в основном носит краткосрочный характер. Полагаю, что, по мере того, как нефтепереработка начнет возвращаться к работе, спекулянты начнут выкупать свои короткие позиции, что может привести к росту котировок. В более долгосрочной перспективе цены на нефть также имеют больше шансов подрасти, чем упасть. Страны ОПЕК+ начинают сигналить о том, что не только намерены придерживаться соглашения по сокращению добычи, но и продлить его в случае необходимости. Уже через несколько недель мы начнем получать данные по динамике запасов в Европе и Азии во второй половине лета и есть шансы, что они зафиксируют успешность плана ОПЕК+. Несмотря на рост запасов в США, ожидается, что в мире они сокращаются. Полагаю, что Brent сейчас перейдет в диапазон колебаний 50-55 долларов за баррель. Любое падение к нижней границе этого коридора станет хорошим поводом для покупок".