Торговый диапазон на сегодня составляет 57,25 – 58,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в понедельник торгуется в минусе к доллару, корректируясь после периода активного роста. Давление на курс российской валюты оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена барреля Brent с утра опустилась ниже отметки 52,20 долл., в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются последствия урагана «Харви». Между тем, пока эксперты подсчитывают ущерб, перерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива начинают постепенно восстанавливать производство. Однако у игроков есть и другой повод для беспокойства – Северная Корея, которая в выходные провела мощные испытания ядерного оружия. Доллар, несмотря на слабые экономические показатели, держится на плаву, однако проблемы для американской валюты могут создать геополитические риски, а также споры вокруг объема заимствований правительством США. На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию данных по объему промышленных заказов, объему заказов на товары длительного потребления и торговому балансу. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,25 – 58,25 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.