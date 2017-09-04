EUR/USD: 1,185-1,195 - "Нордеа Банк"

"Пятничный отчет о рынке труда оказался очень слабым (156 тыс. рабочих мест, против ожиданий на уровне 180 тыс., рост безработицы до 4,4%, стабильный темп роста заработных плат на уровне 2,5%), несмотря на сильные предварительные данные от ADP (+237 тыс. новых рабочих мест). Укрепление евро на этих новостях было прервано появившимися заявлениями из неназванных источников в ЕЦБ о том, что план по выходу из программы количественного смягчения может появиться не раньше декабря. Это уже второй случай за прошлую неделю, когда ЕЦБ фактически препятствовал укреплению евро за счет словесных интервенций. Ключевым событием этой недели для пары станет заседание ЕЦБ в четверг, по итогам которого у евро есть шансы продолжить движение в направлении 1,20. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD составляет 1,185-1,195", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.