Прогноз для рынка ОФЗ на неделю: Продолжение роста на фоне позитивных сюрпризов от макроданных - БКС

Мы по-прежнему считаем текущую конъюнктуру благоприятной для ОФЗ, учитывая неожиданно низкий уровень недельной инфляции (минус 0,2%) и инфляционных ожиданий домохозяйств (9,5%), а также в целом позитивный внешний фон и сохранение профицита ликвидности, считают аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС".

"Доходности базовых активов остаются относительно низкими на фоне падения ожиданий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ в свете более слабой, чем прогнозировалось, динамики инфляции в США и еврозоне (1,4% и 1,3% соответственно). Тем не менее, мы видим повышение вероятности снижения налогов в США (способствовало росту доходности UST 10 на 5 б.п. в пятницу, несмотря на более слабую, чем ожидалось, динамику занятости вне сельскохозяйственного сектора и средней почасовой оплаты труда), как основной фактор риска для ОФЗ в краткосрочной перспективе.Диапазон движения котировок и доходностей, вероятно, будет узким в начале недели из-за закрытия американского рынка в понедельник (День труда) и объявлений параметров аукционов. Из наиболее важных релизов /событий на этой неделе мы отмечаем месячную инфляцию в России (вторник) и заседание ЕЦБ с публикацией пресс-релиза и пресс-конференцией (четверг). Мы ожидаем, что инфляция в еврозоне может вновь оказаться ниже прогнозов, а риторика ЕЦБ, вероятно, останется осторожной и не будет представлять значительных рисков для краткосрочной динамики активов и валют развивающихся рынков", - говорится в обзоре ФГ.