Рекомендуем использовать уровни вблизи 57 руб./$ для покупки валюты - Банк "Санкт-Петербург"

"Курс рубля снижался на прошлой неделе, показав лучший результат среди валют развивающихся стран. При этом мы не видим потенциала для существенного укрепления рубля с текущих уровней. В среднесрочной перспективе фундаментальными факторами в пользу ослабления рубля будут оставаться покупки валюты Минфином и возврат платежного баланса к соответствующей российской экономике структуре – профициту текущего счета. При этом пока интерес нерезидентов к рублевым активам остается высоким, а потоки капитала оказывают решающее влияние на валютный курс. Но приток «горячего» капитала может в любой момент смениться оттоком на фоне глобального ухода от риска, снижения нефтяных котировок, возрастания геополитических рисков и пр. Рекомендуем использовать уровни вблизи 57 руб./$ для покупки валюты", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".