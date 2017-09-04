Рынок рублевых гособлигаций будет консолидироваться на достигнутых уровнях - Промсвязьбанк

"В целом за последние 3 торговых дня доходности ОФЗ опустились уже на 8-15 б.п., что, на наш взгляд, не позволяет рассчитывать на существенный рост их котировок в ближайшие дни. Учитывая выходной день в США (День Труда), велика вероятность, что сегодня рынок рублевых гособлигаций будет просто консолидироваться на достигнутых уровнях. Из ожидаемых событий недели выделим публикацию статистики по инфляции в РФ за август, намеченную на вторник, заседание ЕЦБ в четверг и пятничное выступление Э. Набиуллиной в рамках Московского финансового форума. По-нашему мнению, именно последнее событие способно наиболее сильно повлиять на рынок, так как оно дает Банку России хорошую возможность сориентировать инвесторов относительно возможных итогов сентябрьского заседания регулятора за неделю до его начала", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.