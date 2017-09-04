Рынок акций РФ утром проседает вместе с миром из-за геополитической напряженности, растут "Россети"

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник проседает вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в связи с ядерными испытаниями КНДР, а также на фоне дешевеющей нефти; индекс ММВБ откатился в район поддержки 2000 пунктов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2005,33 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1091,72 пункта (-0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,8% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 57,89 рубля (+0,37 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%).

Подросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Магнита" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Акции АФК "Система" на старте торгов падали почти на 6% на судебных новостях, но затем бумаги отыграли все потери. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска в понедельник отказал в апелляционной жалобе АФК, оспаривающей отказ снятия ареста с активов компании по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN). Ранее суд Башкирии вынес постановление об отказе снятия ареста с активов АФК "Система".

Индексы в США в пятницу умеренно подросли на ожиданиях, что слабые данные по рынку труда США сдержат темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В понедельник в Азии преобладало снижение индексов, проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) из-за опасений, связанных с ядерными испытаниями в Северной Корее и реакцией США.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз сильнее, чем при ядерных испытаниях год назад, передает метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Нефть в понедельник дешевеет, хотя поддержку смеси WTI оказывают ожидания запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $52,07 за баррель (-1,3% и -0,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $47,24 за баррель (-0,1% и +0,1% в пятницу).

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Хедж-фонды за семь дней по 29 августа сократили чистую длинную позицию (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI на 41,8%, до 147,3 тыс. - минимума за два месяца, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Длинные позиции упали на 8%, до 316,2 тыс. контрактов, при этом участники рынка увеличили объем коротких позиций на 86%, до 168,9 тыс., максимума с июня.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич полагает, что негативный внешний фон, обусловленный ростом геополитической напряженности, будет способствовать снижению российских акций.

Продажи могут привести к снижению индекса ММВБ к отметке 2000 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой. В дальнейшем внимание игроков переключится на макроэкономическую статистику по еврозоне, где будут опубликованы индекс цен производителей и индекс доверия инвесторов, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов. В середине дня не исключены попытки возобновления роста на рынке энергоносителей, что может позволить российским акциям отыграть часть потерь.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко, цены на нефть не могут пока пробить мощного уровня сопротивления в районе $53 за баррель смеси Brent, а в понедельник стоимость сырья проседает на фоне заявлений Северной Кореи об испытаниях водородной бомбы. Инвесторы пытаются оценить эти события, а также разрушительное действие урагана "Харви", который недавно прошел по побережью Мексиканского залива. На этой неделе снижение цен на "черное золото", вероятно, продолжится.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Магнита", "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK), цены которых сформировали краткосрочный восходящий тренд. "Система", похоже, сможет справиться с выплатами для "Роснефти", а "Магнит" (MOEX: MGNT) обещает продолжить традицию заплатить дивиденды за первое полугодие, что хорошо в условиях сложного экономического положения в стране.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, мировые рынки отреагировали снижением на испытания КНДР термоядерного оружия - водородной бомбы мощностью, предположительно, до 100 килотонн. После этого власти США пригрозили вводом новых санкций и силовым ответом при необходимости. Американские рынки в понедельник закрыты по случаю празднования Дня труда. США и Южная Корея обсуждают размещение эскадры авианосцев и бомбардировщиков на территории Южной Кореи, что повышает градус напряжения. Российский рынок после снижения в первой половине дня успокоится во второй и обратит внимание на выступление президента РФ на саммите БРИКС в Китае.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ураган "Харви" взбудоражил рынок нефти и нефтепродуктов, а также нанес существенный урон американской экономике. Инфляция в США не торопится разогреваться, да и рынок труда начинает подавать тревожные сигналы. На этом фоне действия ФРС могут оказаться более мягкими, чем ожидает рынок. В зоне ответственности ЕЦБ экономика устойчиво развивается, а инфляция в августе оказалась выше ожиданий и выше июльских значений. Предстоящее в сентябре заседание европейского регулятора будет весьма важным, поскольку может появиться информация о том, как ЕЦБ будет свертывать свою стимулирующую программу.

Новая неделя началась на фоне очередных тревожных новостей из Северной Кореи, где прошло испытание водородной бомбы. Однако распродажи акций на рынках в понедельник довольно быстро ослабли, и потери по индексам оказались не столь значительными.

Нефть начинает новую неделю в минусе. Ущерб нефтяной инфраструктуре в Техасе и Луизиане от урагана "Харви" оказался не столь серьезным, как ожидали. НПЗ постепенно восстанавливают свою работу. Лишь 96 тыс. баррелей добывающих мощностей пока не восстановили производство в Мексиканском заливе. Baker Hughes также сообщила, что на прошлой неделе число активных нефтяных буровых не изменилось и осталось на уровне 759 единиц. Многое теперь будет определяться темпами восстановления переработки нефти и состоянием американских запасов.

На текущей неделе российские индексы могут продолжить рост, а рубль вполне способен совершить еще один рывок в сторону 57 руб./$1, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,3%).

Подорожали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,454 млрд руб. (из них 1,114 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).