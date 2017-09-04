.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром проседает вместе с миром из-за геополитической напряженности, растут "Россети"
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз до 2020 года
Минэкономразвития выдало более оптимистичный прогноз роста экономики на трехлетку. Вырастет реальная зарплата и производительность труда, незначительно подрастут доходы населения
 
Коллекторы ищут новые источники заработка.
Российские коллекторы, стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов по агентской схеме, ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались краудлендингом (P2P- и Р2В-кредитованием) как способом...
 
Ручную кладь конкретизируют законом
Минтранс РФ внесет изменения в нормативные акты в части провоза авиабагажа. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители авиакомпаний, Совета Федерации, различных общественных объединений. В распоряжении...
 
Промоакции стимулируют россиян к покупкам
У россиян растет интерес к промоакциям. Согласно данным Nielsen (обзор Promo Pressure), в России резко выросла доля продаж с помощью промоакций. Так, в 1-м полугодии 2016 г. в среднем по промоакциям (в натуральном выражении) покупалось 54,5%...
 
04 сентября 2017 года 11:35

Рынок акций РФ утром проседает вместе с миром из-за геополитической напряженности, растут "Россети"

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник проседает вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в связи с ядерными испытаниями КНДР, а также на фоне дешевеющей нефти; индекс ММВБ откатился в район поддержки 2000 пунктов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2005,33 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1091,72 пункта (-0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,8% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 57,89 рубля (+0,37 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%).

Подросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Магнита" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Акции АФК "Система" на старте торгов падали почти на 6% на судебных новостях, но затем бумаги отыграли все потери. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска в понедельник отказал в апелляционной жалобе АФК, оспаривающей отказ снятия ареста с активов компании по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN). Ранее суд Башкирии вынес постановление об отказе снятия ареста с активов АФК "Система".

Индексы в США в пятницу умеренно подросли на ожиданиях, что слабые данные по рынку труда США сдержат темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В понедельник в Азии преобладало снижение индексов, проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) из-за опасений, связанных с ядерными испытаниями в Северной Корее и реакцией США.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Как сообщило Центральное телеграфное агентство страны, воскресные испытания, первые с 2016 года, были "абсолютно успешными". Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз сильнее, чем при ядерных испытаниях год назад, передает метеорологическая служба Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР, а министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у США есть "множество военных вариантов" ответа на действия Северной Кореи.

Нефть в понедельник дешевеет, хотя поддержку смеси WTI оказывают ожидания запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $52,07 за баррель (-1,3% и -0,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $47,24 за баррель (-0,1% и +0,1% в пятницу).

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Хедж-фонды за семь дней по 29 августа сократили чистую длинную позицию (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI на 41,8%, до 147,3 тыс. - минимума за два месяца, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Длинные позиции упали на 8%, до 316,2 тыс. контрактов, при этом участники рынка увеличили объем коротких позиций на 86%, до 168,9 тыс., максимума с июня.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич полагает, что негативный внешний фон, обусловленный ростом геополитической напряженности, будет способствовать снижению российских акций.

Продажи могут привести к снижению индекса ММВБ к отметке 2000 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой. В дальнейшем внимание игроков переключится на макроэкономическую статистику по еврозоне, где будут опубликованы индекс цен производителей и индекс доверия инвесторов, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов. В середине дня не исключены попытки возобновления роста на рынке энергоносителей, что может позволить российским акциям отыграть часть потерь.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко, цены на нефть не могут пока пробить мощного уровня сопротивления в районе $53 за баррель смеси Brent, а в понедельник стоимость сырья проседает на фоне заявлений Северной Кореи об испытаниях водородной бомбы. Инвесторы пытаются оценить эти события, а также разрушительное действие урагана "Харви", который недавно прошел по побережью Мексиканского залива. На этой неделе снижение цен на "черное золото", вероятно, продолжится.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Магнита", "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK), цены которых сформировали краткосрочный восходящий тренд. "Система", похоже, сможет справиться с выплатами для "Роснефти", а "Магнит" (MOEX: MGNT) обещает продолжить традицию заплатить дивиденды за первое полугодие, что хорошо в условиях сложного экономического положения в стране.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, мировые рынки отреагировали снижением на испытания КНДР термоядерного оружия - водородной бомбы мощностью, предположительно, до 100 килотонн. После этого власти США пригрозили вводом новых санкций и силовым ответом при необходимости. Американские рынки в понедельник закрыты по случаю празднования Дня труда. США и Южная Корея обсуждают размещение эскадры авианосцев и бомбардировщиков на территории Южной Кореи, что повышает градус напряжения. Российский рынок после снижения в первой половине дня успокоится во второй и обратит внимание на выступление президента РФ на саммите БРИКС в Китае.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ураган "Харви" взбудоражил рынок нефти и нефтепродуктов, а также нанес существенный урон американской экономике. Инфляция в США не торопится разогреваться, да и рынок труда начинает подавать тревожные сигналы. На этом фоне действия ФРС могут оказаться более мягкими, чем ожидает рынок. В зоне ответственности ЕЦБ экономика устойчиво развивается, а инфляция в августе оказалась выше ожиданий и выше июльских значений. Предстоящее в сентябре заседание европейского регулятора будет весьма важным, поскольку может появиться информация о том, как ЕЦБ будет свертывать свою стимулирующую программу.

Новая неделя началась на фоне очередных тревожных новостей из Северной Кореи, где прошло испытание водородной бомбы. Однако распродажи акций на рынках в понедельник довольно быстро ослабли, и потери по индексам оказались не столь значительными.

Нефть начинает новую неделю в минусе. Ущерб нефтяной инфраструктуре в Техасе и Луизиане от урагана "Харви" оказался не столь серьезным, как ожидали. НПЗ постепенно восстанавливают свою работу. Лишь 96 тыс. баррелей добывающих мощностей пока не восстановили производство в Мексиканском заливе. Baker Hughes также сообщила, что на прошлой неделе число активных нефтяных буровых не изменилось и осталось на уровне 759 единиц. Многое теперь будет определяться темпами восстановления переработки нефти и состоянием американских запасов.

На текущей неделе российские индексы могут продолжить рост, а рубль вполне способен совершить еще один рывок в сторону 57 руб./$1, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,3%).

Подорожали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,454 млрд руб. (из них 1,114 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 сентября 2017 года 15:39
Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"На фоне опасений дальнейшей эскалации напряженности в азиатском регионе, усилившихся после новых ядерных испытаний, проведенных на территории Северной Кореи в прошедшие выходные, индексы стран АРТ по итогам сегодняшнего дня снизились в среднем на 0,7%. Вслед за азиатскими индексами снижаются и...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 15:17
Финпоказатели компаний РФ за II квартал: отсутствие эффективности остается ключевой проблемой - БКС
Отсутствие эффективности, судя по финансовым показателям за второй квартал 2017 года, остается ключевой проблемой российских компаний, считает стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов. "Агрегированная долларовая выручка нефинансовых компаний, входящих в индекс РТС, повысилась на...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:53
Евро уходит от коррекции - Julius Baer
"Евро продолжает получать поддержку со стороны позитивных экономических показателей и перспектив менее мягкой кредитно-денежной политики. В результате, на прошлой неделе можно было наблюдать избыточное позиционирование в евро и проявление стадного инстинкта среди инвесторов. Как правило, такое...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:45
Перекупленность рубля относительно нефтяных котировок вновь понемногу увеличивается - Промсвязьбанк
"Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи отметок в 52-53 долл/барр. – тех отметок, которые сдерживали рост нефтяных котировок в течение всего летнего периода. На краткосрочную динамику цен на нефть на текущей неделе может оказываться влияние ещё один ураган, приближающийся к...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:35
Рубль в настоящий момент выглядит явным фаворитом для высокодоходных стратегий - Банк "Зенит"
"Интерес к высокодоходным валютам на мировых площадках вновь растет. Недавнее снижение в сегменте рискованных активов расчистило поле для такого роста, поэтому серия неплохих экономических данных в США, Европе и Китае смогла развернуть рыночные настроения. Политика ключевых Центробанков становится...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:26
БКС закрыл торговую идею "покупать GDR НЛМК", добавил GDR Северстали в топ-список на покупку
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "открывать длинные позиции в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" на фоне повышения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. В то же время GDR "Северстали"...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:15
Brent сейчас перейдет в диапазон колебаний 50-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в понедельник после того, как отметились бурным ростом в конце прошлой недели на фоне поступающей информации о планах нефтеперерабатывающих заводов США возобновить работу. По данным Libertex, контракты Brent со сроком...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 14:04
Завершение торгов акциями ожидаем в диапазоне 1995– 2010 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"
ндекс ММВБ снижается на 0,2%, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, связано в основном с внешним фоном. Тем не менее, паники нет, в том числе в связи с тем, что на биржах США выходной день. Вследствие этого торговая...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 13:55
Торговый диапазон на сегодня составляет 57,25 – 58,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник торгуется в минусе к доллару, корректируясь после периода активного роста. Давление на курс российской валюты оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена барреля Brent с утра опустилась ниже отметки 52,20 долл., в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 13:45
Рекомендуем использовать уровни вблизи 57 руб./$ для покупки валюты - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс рубля снижался на прошлой неделе, показав лучший результат среди валют развивающихся стран. При этом мы не видим потенциала для существенного укрепления рубля с текущих уровней. В среднесрочной перспективе фундаментальными факторами в пользу ослабления рубля будут оставаться покупки валюты...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 13:21
Прогноз для рынка ОФЗ на неделю: Продолжение роста на фоне позитивных сюрпризов от макроданных - БКС
Мы по-прежнему считаем текущую конъюнктуру благоприятной для ОФЗ, учитывая неожиданно низкий уровень недельной инфляции (минус 0,2%) и инфляционных ожиданий домохозяйств (9,5%), а также в целом позитивный внешний фон и сохранение профицита ликвидности, считают аналитики финансовой группы (ФГ)...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:58
EUR/USD: 1,185-1,195 - "Нордеа Банк"
"Пятничный отчет о рынке труда оказался очень слабым (156 тыс. рабочих мест, против ожиданий на уровне 180 тыс., рост безработицы до 4,4%, стабильный темп роста заработных плат на уровне 2,5%), несмотря на сильные предварительные данные от ADP (+237 тыс. новых рабочих мест). Укрепление евро на...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:55
У рубля высоки шансы на продолжение роста в сентябре - FxPro
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар сумел вырасти по итогам прошлой недели, хотя первая её половина проходила под знаком ослабления. При этом индекс доллара остался в середине нисходящего диапазона, и данные по занятости не сумели кардинально повлиять на этот тренд....    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:37
Краткосрочные ориентиры по Brent - $51,5-53/bbl - "Нордеа Банк"
"Отсутствие выраженной динамики определяется сдержанным новостным фоном за исключением геополитики, связанной с КНДР. Пятничные данные от Baker Hughes показали нулевое изменение в числе активных буровых установок, при этом на каком числе буровых отразились последствия урагана "Харви" не известно,...    читать дальше
.
04 сентября 2017 года 12:33
Citi повысил оценку акций "АЛРОСА" на 3%, оставив рейтинг "держать"
Citi повысил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 84,5 рубля до 87 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.