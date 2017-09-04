У рубля высоки шансы на продолжение роста в сентябре - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар сумел вырасти по итогам прошлой недели, хотя первая её половина проходила под знаком ослабления. При этом индекс доллара остался в середине нисходящего диапазона, и данные по занятости не сумели кардинально повлиять на этот тренд. Попытки EUR/USD закрепиться выше 1.20 обернулись масштабной распродажей единой валюты. В настоящий момент она торгуется вблизи 1.1880, что на полтора процента ниже пиковых уровней прошлого вторника. Пара забралась так высоко (с 1.04 в начале года) слишком быстро, и игроки использовали достижение важного круглого уровня, чтобы зафиксировать прибыль.

Японская иена и британский фунт весь август остаются в стороне от сильных движений. Игроки с ними явно ждут, чем закончится битва "быков" и "медведей" в ключевой валютной паре на форекс – в EUR/USD.

К своему тренду на рост после некоторой коррекции в начале августа вернулась пара USD/CAD. В прошлую пятницу она опускалась до 1.2340, что на 15% ниже майских уровней. Канадский доллар является хорошим индикатором настроений североамериканских инвесторов, и посыл от неё весьма однозначный: сырьевые активы набирают вес.

Этот же вывод подкрепляется динамикой золота. Сегодня с утра оно поднялось до 1336, и не думая останавливаться после рывка в четверг и пятницу, нацеливаясь на область максимумов 2016-го (около 1360).

"Тяга по сырью оказывает естественную помощь российскому рублю. В пятницу USD/RUB потеряла 50 копеек до 57.50. Это минимум с 16 июня. Рублю пока далеко до успехов канадской валюты. В рамках текущего импульса падения, наблюдающегося с июня, пара потеряла 4.5%, но явно сумела обескуражить многих рублёвых медведей, настраивавшихся на «традиционно ужасный» август для российской валюты. Судя по всплеску интереса к сырью и сохраняющемуся потенциалу роста для нефти, у рубля высоки шансы на продолжение роста в сентябре. Возможно, что в этом месяце будет испытываться на прочность поддержка на отметке 56, которую рубль не мог преодолеть с марта по май".