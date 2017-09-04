Goldman Sachs снизил рейтинг GDR Globaltrans до "держать" в связи с ростом котировок

Goldman Sachs понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $10,5 за штуку (прежняя оценка $5,9).

"GDR Globaltrans значительно подорожали за год. Теперь мы считаем, что даже с учетом повышения прогнозной стоимости потенциал роста котировок с текущих уровней ограничен. Мы рекомендуем "держать" GDR Globaltrans", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $9,29 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,22 за штуку.