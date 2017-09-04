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04 сентября 2017 года 11:24
Главным событием недели станет запланированное на четверг заседание ЕЦБ - Sberbank CIB
Главным событием недели станет запланированное на четверг заседание ЕЦБ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Впрочем, ожидания инвесторов в отношении этого события становятся все менее масштабными: согласно консенсус-оценке, глава европейского регулятора Марио Драги вряд ли представит конкретные планы относительно программы количественного смягчения", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что особого внимания также заслуживают комментарии, исходящие от администрации Дональда Трампа (в частности, от главы Минфина Стивена Мнучина), согласно которым Конгрессу США следует включить повышение предельно допустимого объема госдолга в список законодательных инициатив, подлежащих незамедлительному рассмотрению. Главная причина такого шага - реализация программы по преодолению последствий урагана "Харви". "И хотя "потолок" госдолга, скорее всего, будет повышен, рынки, вероятно, воспримут это положительно - как сигнал устранения неопределенности", - пишут аналитики. "Американские рынки в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня труда; большинство ближневосточных бирж также ушли на праздничные выходные. Саммит стран БРИКСТ продлится до завтрашнего дня: сегодня должна завершиться серия переговоров о соглашении НАФТА. Объем публикуемой сегодня макростатистики невелик: ожидаются индекс деловой активности PMI в строительстве в Великобритании и ИЦП еврозоны. Окончательные индексы PMI за август начнут выходить сегодня ночью: до начала завтрашних торгов в Москве отчитаются Япония, Китай и Россия", - говорится в обзоре.
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04 сентября 2017 года 15:39
Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2000 пунктов во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"На фоне опасений дальнейшей эскалации напряженности в азиатском регионе, усилившихся после новых ядерных испытаний, проведенных на территории Северной Кореи в прошедшие выходные, индексы стран АРТ по итогам сегодняшнего дня снизились в среднем на 0,7%. Вслед за азиатскими индексами снижаются и... читать дальше
.04 сентября 2017 года 15:17
Отсутствие эффективности, судя по финансовым показателям за второй квартал 2017 года, остается ключевой проблемой российских компаний, считает стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов. "Агрегированная долларовая выручка нефинансовых компаний, входящих в индекс РТС, повысилась на... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:53
"Евро продолжает получать поддержку со стороны позитивных экономических показателей и перспектив менее мягкой кредитно-денежной политики. В результате, на прошлой неделе можно было наблюдать избыточное позиционирование в евро и проявление стадного инстинкта среди инвесторов. Как правило, такое... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:45
"Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи отметок в 52-53 долл/барр. – тех отметок, которые сдерживали рост нефтяных котировок в течение всего летнего периода. На краткосрочную динамику цен на нефть на текущей неделе может оказываться влияние ещё один ураган, приближающийся к... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:35
"Интерес к высокодоходным валютам на мировых площадках вновь растет. Недавнее снижение в сегменте рискованных активов расчистило поле для такого роста, поэтому серия неплохих экономических данных в США, Европе и Китае смогла развернуть рыночные настроения. Политика ключевых Центробанков становится... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:26
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "открывать длинные позиции в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" на фоне повышения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре аналитиков ФГ Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. В то же время GDR "Северстали"... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:15
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в понедельник после того, как отметились бурным ростом в конце прошлой недели на фоне поступающей информации о планах нефтеперерабатывающих заводов США возобновить работу. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.04 сентября 2017 года 14:04
ндекс ММВБ снижается на 0,2%, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, связано в основном с внешним фоном. Тем не менее, паники нет, в том числе в связи с тем, что на биржах США выходной день. Вследствие этого торговая... читать дальше
.04 сентября 2017 года 13:55
Торговый диапазон на сегодня составляет 57,25 – 58,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник торгуется в минусе к доллару, корректируясь после периода активного роста. Давление на курс российской валюты оказывает негативная динамика нефтяных котировок. Цена барреля Brent с утра опустилась ниже отметки 52,20 долл., в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются... читать дальше
.04 сентября 2017 года 13:45
"Курс рубля снижался на прошлой неделе, показав лучший результат среди валют развивающихся стран. При этом мы не видим потенциала для существенного укрепления рубля с текущих уровней. В среднесрочной перспективе фундаментальными факторами в пользу ослабления рубля будут оставаться покупки валюты... читать дальше
.04 сентября 2017 года 13:21
Прогноз для рынка ОФЗ на неделю: Продолжение роста на фоне позитивных сюрпризов от макроданных - БКС
Мы по-прежнему считаем текущую конъюнктуру благоприятной для ОФЗ, учитывая неожиданно низкий уровень недельной инфляции (минус 0,2%) и инфляционных ожиданий домохозяйств (9,5%), а также в целом позитивный внешний фон и сохранение профицита ликвидности, считают аналитики финансовой группы (ФГ)... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:58
"Пятничный отчет о рынке труда оказался очень слабым (156 тыс. рабочих мест, против ожиданий на уровне 180 тыс., рост безработицы до 4,4%, стабильный темп роста заработных плат на уровне 2,5%), несмотря на сильные предварительные данные от ADP (+237 тыс. новых рабочих мест). Укрепление евро на... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:55
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар сумел вырасти по итогам прошлой недели, хотя первая её половина проходила под знаком ослабления. При этом индекс доллара остался в середине нисходящего диапазона, и данные по занятости не сумели кардинально повлиять на этот тренд.... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:37
"Отсутствие выраженной динамики определяется сдержанным новостным фоном за исключением геополитики, связанной с КНДР. Пятничные данные от Baker Hughes показали нулевое изменение в числе активных буровых установок, при этом на каком числе буровых отразились последствия урагана "Харви" не известно,... читать дальше
.04 сентября 2017 года 12:33
Citi повысил прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 84,5 рубля до 87 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз... читать дальше
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