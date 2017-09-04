Главным событием недели станет запланированное на четверг заседание ЕЦБ - Sberbank CIB

Главным событием недели станет запланированное на четверг заседание ЕЦБ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Впрочем, ожидания инвесторов в отношении этого события становятся все менее масштабными: согласно консенсус-оценке, глава европейского регулятора Марио Драги вряд ли представит конкретные планы относительно программы количественного смягчения", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что особого внимания также заслуживают комментарии, исходящие от администрации Дональда Трампа (в частности, от главы Минфина Стивена Мнучина), согласно которым Конгрессу США следует включить повышение предельно допустимого объема госдолга в список законодательных инициатив, подлежащих незамедлительному рассмотрению. Главная причина такого шага - реализация программы по преодолению последствий урагана "Харви". "И хотя "потолок" госдолга, скорее всего, будет повышен, рынки, вероятно, воспримут это положительно - как сигнал устранения неопределенности", - пишут аналитики.

"Американские рынки в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня труда; большинство ближневосточных бирж также ушли на праздничные выходные. Саммит стран БРИКСТ продлится до завтрашнего дня: сегодня должна завершиться серия переговоров о соглашении НАФТА. Объем публикуемой сегодня макростатистики невелик: ожидаются индекс деловой активности PMI в строительстве в Великобритании и ИЦП еврозоны. Окончательные индексы PMI за август начнут выходить сегодня ночью: до начала завтрашних торгов в Москве отчитаются Япония, Китай и Россия", - говорится в обзоре.