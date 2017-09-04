Самой ближайшей целью по золоту выступает район $1375-1380 за унцию - TeleTrade

"Золото начало неделю с разрыва вверх, цены уже сейчас находятся на уровне $1337 за унцию. Сегодня рынок "тонкий", закрыты площадки США и Канады. Самой ближайшей целью по золоту выступает район $1375-1380 за унцию, соответствующий пиковым значениям июля 2016 г., на этих рубежах золото торговалось после Brexit. А если мерить высоты фигуры "треугольник", который формировался с конца декабря 2015 г. в данном инструменте, то глобальная цель по фигуре указывает на район $1530 за унцию. С текущих рубежей потенциал роста составляет порядка 14-15%. Время достижения - примерно от 4 до 6 месяцев", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.