Курс доллара может в течение ближайших дней преодолеть отметку 58 рублей и закрепиться на этом уровне - Локо-Банк

"Финансовые рынки охвачены паникой из-за ситуации вокруг Северной Кореи. В результате чего крупные инвесторы активно избавляются от высокорискованных вложений, в том числе и валют развивающихся стран. Учитывая, что Северная Корея – очаг нестабильности во всем мире, очень близко расположена к российским границам, эта история является дополнительным фактором давления на рубль. На этом фоне мы видим, как рубль в начале торгов в понедельник резко проседает. Падение цен на нефть лишь усиливает «медвежьи» настроения игроков в отношении российской валюты. Однако, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе ситуация вокруг Северной Кореи все же будет стабилизироваться, что позволит рублю вновь продемонстрировать очередную волну укрепления. Стоит также учитывать, что в США выходные, и этот фактор тоже вносит определенную «нервозность» в ситуацию, учитывая, что валютный рынок сейчас как никогда «тонок». Согласно нашим ожиданиям, курс доллара может в течение ближайших дней преодолеть отметку 58 рублей и закрепиться на этом уровне", - отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.