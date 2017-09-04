Внешний фон для рубля останется определяющим, ждем в понедельник 57,50-58,00 руб./$1 - ING Bank

Внешний фон для рубля останется определяющим, в понедельник ждем 57,50-58,00 руб./$1, говорится в обзоре ING Bank.

"Начало недели рынки встречают в несколько менее радужном настроении на фоне усиления геополитических рисков после заявлений об испытании Северной Кореей водородной бомбы. Однако реакция пока выглядит сдержанной. В случае стабилизации ситуации рынки должны вернуться к мониторингу выходящей статистики в США и Европе в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, где Марио Драги, по нашему мнению, может занять максимально мягкую позицию в отношении планов по сокращению программы QE, чтобы не допустить дальнейшего укрепления EUR. Само же по себе сокращение QE будет неизбежно уже из-за недостатка доступных облигаций для покупок", - говорится в обзоре.