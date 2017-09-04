Рубль корректируется вниз после сильного роста последних дней августа

Москва. 4 сентября. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после сильного роста последних дней августа.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,66-57,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,74 руб./$1 (+22,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,69 руб./EUR1 (+43 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 31,59 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов, корректируясь вниз после заметного роста последних дней августа. Цены на нефть меняются разнонаправленно после пятничного роста: Brent корректируется вниз, WTI слабо дорожает в ожидании запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:01 МСК опустился на 0,74% - до $52,36 за баррель. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,02% - до $47,3 за баррель.

Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют пятничные данные Baker Hughes.