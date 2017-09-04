Рубль окажется под давлением в ближайшие сессии - РосЕвроБанк

"Очередная эскалация напряженности вокруг Северной Кореи спровоцировала бегство инвесторов из рисковых активов. Это означает, что рубль окажется под давлением в ближайшие сессии. Кроме того, падение нефти почти на 0,5% до $52,5 за баррель Brent также усиливает опасения рынка. В первые минуты торгов в понедельник рубль потерял более 20 коп. по отношению к доллару и более 40 коп. к евро. При этом курс остается в районе 57,7 за доллар и 68,6 за евро. В ближайшее время рубль может вновь вернуться к 58 за доллар, так как движения к 57,3 вряд ли возможно в нынешних условиях. Активность трейдеров будет пониженной из-за длительных выходных в США, и этот фактор также ограничивает потенциал для роста цен на нефть, хотя американская статистика сейчас, в целом, благоприятна для рубля. Всего в течение дня к доллару рубль может терять до 50 коп., но многое будет зависеть от новостей. Объемы торгов будут ниже обычного, поэтому возможны сильные движения из-за тонкого рынка", - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.