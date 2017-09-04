Нефть будет торговаться на текущих уровнях - Промсвязьбанк

"Нефтяные котировки лишены значимой динамики в условиях ожиданий постепенного восстановления работы нефтяной отрасли в Техасе, пострадавшем от урагана "Harvey", и в условиях выходного в США. Негативным фактором для рынка нефти является и спад аппетита к риску из-за геополитики. По состоянию на утро понедельника цены на активный фьючерс на Brent находятся в середине зоны 52,5-53 долл./баррель, вернувшись к 200-дневной средней в ожидании появления новостных драйверов. Ждем сегодня проторговки текущих уровней", - отмечает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.