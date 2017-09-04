Цель по Brent - снижение ниже $50 за баррель - AMarkets

"Котировки нефти марки Brent завершили прошлую неделю на уровне $52,50 за баррель - верхней границы узкого канала консолидации, из которого активу не удается выбраться уже более месяца. На протяжении всей прошлой пятидневки цены на нефть испытывали давление со стороны рыночных опасений, что ураган Харви станет причиной перебоя работы ряда НПЗ США и приведет к росту запасов углеводородов. Улучшению настроений поспособствовали сообщения, что на ликвидацию последствий понадобится меньше времени, нежели предполагалось ранее, а значит, нефтеперерабатывающие заводы быстро наверстают прежние объемы загрузки производственных мощностей. На этой неделе внимание участников рынка будет переключено на более детальную оценку последствий тропического шторма, а также анализ статистики по запасам. Вероятность того, что приостановка работы 20% НПЗ Мексиканского залива привела к накоплению существенных запасов, все еще велика. Другими словами, рост запасов нефти в США за прошлую неделю еще больше подорвет надежды на ускоренную ребалансировку мирового рынка черного золота. Усилить коррекцию нефти может и сохранение высоких показателей нефтедобычи в США, о чем станет известно также после выхода данных от Администрации энергетической информации в предстоящий четверг. Цель как и раньше - снижение ниже $50 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.