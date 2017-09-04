Ураган поднимет котировки Brent к 53,00 - eToro

"Рынок нефти продолжает штормить, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В прошлую пятницу торги по Brent завершились у отметки 52,77, восстановившись от минимумов вблизи 52,27. Марка WTI демонстрировала схожую динамику, восстановившись к отметке 57,30. У котировок «черного золота» в данный момент есть ненулевая вероятность продолжения ралли. Во-первых, новость о превзошедшем прогнозы сокращении запасов в США оказала благоприятное воздействие на настроения участников рынка. Во-вторых, последствия урагана «Харви» продолжают сказываться на нефтяной инфраструктуре Штатов. Около четверти нефтеперерабатывающих заводов оказались выведены из строя, что в ближайшие недели снизит объем добычи американских углеводородов. Мы сохраняем оптимистичный прогноз по Brent и считаем, что целью на ближайшие дни является психологическая отметка 53,00".