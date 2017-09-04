Рост стоимости российских акций замедлится - Алор Брокер

"Рост стоимости российских акций, имевший место на прошлой неделе, замедлится и, возможно, сформируются условия для коррекции вниз. Однако сегодня индекс РТС по инерции может прибавить еще 0,3-0,5%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы", "Магнита", а также ММК и НЛМК, цены которых сформировали краткосрочный восходящий тренд. "Система", похоже, сможет справится с выплатами для "Роснефти", а "Магнит" обещает продолжить традицию заплатить дивиденды за 1-е полугодие, что хорошо в условиях сложного экономического положения в стране", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.